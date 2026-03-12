美郷町オリジナル品種のラベンダー「美郷雪華」の成分を使った化粧品の体験会が開かれました。見て楽しむ花から活用する花へ。スキンケアをはじめとした幅広い商品への活用が進んでいます。体験会は美郷町オリジナル品種のラベンダー「美郷雪華」の成分を使った商品を広く知ってもらおうと 、埼玉の化粧品製造販売メーカーなどが開きました。白く可憐な花が咲くラベンダー「美郷雪華」は、2013年に