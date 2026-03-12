東日本大震災の発生から11日で15年。震災当時は各地で交通網が寸断され、携帯電話の利用にも制限がかかりました。大きな災害が起きた非常時を乗り越える力を身につけてもらおうと、秋田市にある認定こども園が、先日「歩く日」と題した街歩きのイベントを開きました。園児と保護者の防災力向上の取り組みを取材しました。今月5日の午前11時半。JR秋田駅の近くにある千秋公園に子どもたちが集まってきました。NPO法人が運営する認定