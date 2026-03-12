ブラウブリッツ秋田の選手やキャプテンが、11日、県庁と秋田市役所を訪れ、15日に迎える今シーズンのホーム開幕戦の盛り上げへの協力を呼びかけました。秋田市役所では、新たなスタジアム整備をめぐり、沼谷市長がクラブの経営陣に、速やかな資金確保を改めて促す一幕もありました。県庁では、岩瀬浩介社長と吉田謙監督、諸岡裕人キャプテンの3人が谷副知事と面会し、ホーム初戦での躍動を誓いました。ブラウブ