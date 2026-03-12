第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドが11日の試合を持って全日程が終了。各プールの勝者が決まり準々決勝進出チームが出揃った。プールC首位の日本は準々決勝にて、プールDの2位ベネズエラと対戦が決定。試合は日本時間15日に行われる。今大会17年ぶりにグループリーグを突破した韓国。プールCでは最終節まで台湾、オーストラリアと勝敗数で並び、最後は失点率の差で韓国が2カ国を上回り、奇跡のマイアミ