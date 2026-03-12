アーセナルはUEFAチャンピオンズリーグ・決勝ラウンド16でレヴァークーゼンと対戦。後半開始早々にセットプレイから失点し1stレグを落とすところだったが、後半終了間際にノニ・マドゥエケがPKを獲得。これを古巣対戦のカイ・ハフェルツが決めて、ドローに持ち込んだ。敵地でドローという結果自体は決して悪くないが、気になるのはここのところのチームのパフォーマンス低下だ。プレミアリーグ第29節ブライトン戦も、FA杯マンスフ