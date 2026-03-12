岐阜県の東農地方で初めてとなる、9年制の義務教育学校「笠原小中学校」の完成記念式典が12日に行われました。4月1日に開校する多治見市の笠原小中学校では、異なる学年の交流に力を入れるほか、小学校では特定の教科を教師が担当する制度が導入されます。校舎には地区の特産品であるモザイクタイルが使われていて、4月1日から482人が通う予定です。