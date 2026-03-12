名古屋市港区の『レゴランド・ジャパン』で、卒業や入学を迎える子供たちを祝うイベント「春のお祝いパーティー」が3月13日から始まります。12日は内覧会が開かれ、レゴランドの近くに住む幼稚園児や小学生たちが招待されました。レインボー・デザイン・スタジオでは、「はじめてのおかいものキット」を購入すると、ポーチとレゴランドのコインが受け取れて、レゴブロックのセットやえんぴつなどの