サスペンションも強化された「ランクル」パトカーJAMA（日本自動車工業会）は2026年3月6日、NEXCO東日本へ導入されたトヨタ「ランドクルーザー250」の道路パトロールカーの紹介動画を、公式Xで公開しました。【動画で見る】これが「異色」なランクル250ですこのパトロールカーはNEXCO東日本管内での道路の巡回のほか、事故や故障車の発生といった緊急時の対応に使用される車両です。車両は白と紺のツートンカラーとなっている