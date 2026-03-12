「高速バス代を貸してほしい」などとうそを言って20代の男性から現金3000円をだまし取った疑いで、警察は長崎市の男を逮捕しました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、長崎市の無職 上野敦司 容疑者(26)です。 警察によりますと上野容疑者は2月、長崎市大黒町の路上で20代男性に「福岡行きのバスに乗りたいがお金がない。3000円貸してほしい」などとうそを言い、男性から現金3000円をだまし取ったとした疑いが持たれています。 上