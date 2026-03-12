日本テニス協会は１２日、４月１０、１１日にアウェーで行われる女子テニスの国別対抗戦ビリー・ジーン・キング（ＢＪＫ）杯予選対イタリアの日本代表５人を発表。４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位の大坂なおみ（フリー）は外れた。杉山愛代表監督は、大坂について、「（１月の）全豪などで、真っ先に（大坂と）交渉してきたが、４月はスケジュールなどで合わせることができなかった」と、日程の不都合が理由だと