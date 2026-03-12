◆大相撲春場所５日目（１２日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭２枚目・美ノ海（木瀬）をすくい投げ、４勝目を挙げた。前日、綱取りを目指す大関・安青錦（安治川）を破った相手に、左前まわしを取られたが、すぐに切ると、右を差し、左上手を取り出ていきながら、投げた。前日は、東前頭２枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）の低い当たりに懐に入り込まれ、上体を起こされ、タイミングのいいはたき込みに屈し