日本サッカー協会は１２日、都内で理事会を開催した。山本昌邦ナショナルチームダイレクター兼技術委員長が、４月以降も技術委員長職にとどまる方向になった。２９日の評議員会および理事会後に決定する。技術委員長職をめぐっては、委員長だった影山雅永氏が昨年１０月、日本からフランスに向かう機内で児童ポルノを閲覧した疑いで拘束され、現地で有罪判決を受けたことにより、同７日に契約解除となっていた。その後、同１０