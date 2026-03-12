◆第４０回フラワーＣ・Ｇ３（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル）１週前追い切り＝１２日、美浦トレセン重賞初挑戦のゴディアーモ（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父リオンディーズ）が、１週前追い切りで好調をアピールした。初コンビを組む津村明秀騎手＝美浦・フリー＝を背に、Ｗコースでサラスヴァティー（４歳１勝クラス）を内から４馬身追走。ゴール前で鞍上が仕掛けると、鋭く反応して２馬身先着した。６ハロン８