女優の北川景子（39）が12日、自身のXを更新。映画館を訪れた様子を投稿し、話題になっている。北川は「映画『スペシャルズ』見ました」とつづり、SnowMan佐久間大介の初主演映画「スペシャルズ」を見に行ったことを報告。同作は暗殺の遂行のためチームを組んでダンス大会に出場する5人の殺し屋の絆を描く。「笑って泣いて、あっという間の2時間弱。任侠に痺れ、ダンスに胸が躍り、最後は涙してました。さっくん最高だよー