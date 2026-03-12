◇大相撲春場所5日目（2026年3月12日エディオンアリーナ大阪）3場所連続優勝と綱獲りに挑む大関・安青錦（21＝安治川部屋）は初対戦の東前頭2枚目・藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）を下して3勝2敗と白星が先行した。大の里、豊昇龍の両横綱から連日の金星を挙げ勢いに乗る相手のタイミングをずらした立ち合いにも動じず、低い体勢から落ち着いて寄り切った。横綱昇進後の初優勝を狙う横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は結びで西前