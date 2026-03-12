◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１２日・みずほペイペイドーム）巨人は１２日、ソフトバンク戦のスタメンを発表した。先発マウンドに上がるのはドラフト３位・山城京平投手＝亜大＝。最速１５４キロの直球を軸にツーシーム、カットボールなどを操る即戦力左腕で、春季キャンプ中の紅白戦からここまで実戦は計５回２／３を無失点と猛アピール中だ。３番に坂本勇人内野手、４番にトレイ・キャベッジ外野手、５番には中山礼都