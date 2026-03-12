◇パ・リーグ日本ハム2―1楽天（2026年3月12日静岡）日本ハムの新外国人サウリン・ラオ投手（26）がオープン戦2度目の登板。先発して4回を3安打1失点に抑えて勝利投手となった。初回に2番・ゴンザレスの二塁打などで2死一、三塁とし、鈴木に左前適時打。しかし2回以降は3イニングを1安打無失点に抑えた助っ人右腕は「立ち上がりは苦しんだ部分もあるが、次の回以降は打者との対戦に集中できた」と振り返った。これで