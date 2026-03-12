◆オープン戦楽天１―２日本ハム（１２日・静岡）日本ハムの郡司裕也捕手（２８）が静岡茶を味方につけ、天敵である花粉症を乗り切った。「４番・三塁」で先発出場し、０―０の初回１死一、二塁の第１打席、西口から決勝の左前適時打を放った。「朝飲んだ静岡茶が効きました。おいしかったです」。この日の朝、宿舎にあった静岡の名産、静岡茶を飲み「静岡のお茶畑の風景を感じながら、いい朝を過ごせました」と、“静岡茶