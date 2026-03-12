日本サッカー協会（JFA）は13日に都内で理事会を開き、山本昌邦技術委員長（67）の続投が内定した。29日の臨時理事会で正式決定する。23年からナショナルチームダイレクターを務める山本氏は、不祥事により解任された影山雅永前技術委員長（58）の後任として、昨年10月から技術委員長を兼務。今月末で任期を迎えるが、来年6月開幕のW杯北中米大会を控える中、次期日本代表監督の選定にも関わる技術委員長を変えない判断が下さ