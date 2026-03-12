◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１２日、みずほペイペイ）ソフトバンクが、巨人戦のスタメンを発表した。先発マウンドには、２７日の日本ハム戦（みずほペイペイ）で開幕投手を務めることが決定している上沢直之が上がる。前回登板の５日・ヤクルト戦（みずほペイペイ）では４回無失点と好投。登板イニングが伸びることが予想されるこの日も順調な調整ぶりを見せる。野手は柳田、山川、栗原が並ぶクリーンアップ。今宮は