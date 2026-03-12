■大相撲春場所・5日目（12日、エディオンアリーナ大阪）今場所、綱取りに挑む大関・安青錦（21、安治川）が2日連続で金星を挙げた前頭二枚目・藤ノ川（21、伊勢ノ海）を押し出しで下し、3勝目（2敗）。横綱昇進、3連覇に向け序盤から苦しむ中、2敗を保って中盤に向かう。初顔合わせとなった取組は立ち合い、安青錦がもろ手突きから藤ノ川の動きを封じると、相手のけたぐりにもバランスを崩すことなく一気に土俵際まで追い込み、そ