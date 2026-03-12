お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつ（45）が12日、自身のインスタグラムを更新。大物漫画家との2ショットを披露した。安藤は複数の写真で近況を報告。「緊張感ある仕事終えたあとの東京タワーはすごく綺麗に見えたので飲みに行ったりタコパ（定期）したり」と、「納言」薄幸、「相席スタート」山粼ケイとの写真を披露した。また1月31日に45歳となった安藤は「お誕生日お祝いしてくださったり」と、花束を抱える