１３日の中日とのオープン戦（バンテリンドーム）に荘司康誠投手が先発予定であることが１２日、分かった。この日はキャッチボールなどを行い練習後に取材に応じた荘司は「しっかり球数投げ続けて、クオリティーを落とさないことが一番の気をつけたいポイントですし、バッターが嫌がるようなピッチングをしていきたいなと思います」と意気込んだ。５日に行われたロッテとのオープン戦に先発し５回を投げ６安打１失点だった。