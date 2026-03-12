中国で新たなAI「オープンクロー」の利用が急速に広がっています。一方で、中国の政府機関などでは、セキュリティー上の問題を理由に職員に使用しないよう求めるなど混乱も起きています。「オープンクロー」はオーストリア人が開発した新たな技術で、人にかわり、AI自身が自律的にメールの送受信やお店の予約などの操作を行うAIです。今月、中国の深圳で開かれた関連イベントには多くの人が集まるなど、中国全土で急速に普及