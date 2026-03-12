元乃木坂４６でタレントの松村沙友理（３３）が１２日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。出産の様子を投稿した。松村は昨年１２月、結婚と第１子妊娠を発表。この日は、インスタグラムで第１子を出産したことを報告し「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました」と喜びをつづっていた。ＹｏｕＴｕｂｅでは「【出産の記録】赤ちゃんに会えた日」と題した動画を投稿。文面で「私は無痛分娩を選択しました」と明かし「