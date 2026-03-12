元ＵＦＣの世界女子バンタム級王者でＷＷＥ元女子ロウ王者のロンダ・ラウジー（３９）が、ＵＦＣの報酬の低さを批判した。ロンダは５月１６日に米カリフォルニア州ロサンゼルス（イングルウッド）のインテュイットドームで、ジーナ・カラーノ（４３）と５分５ラウンドのＭＭＡルールで激突する。米国メディア「スポーツ・イラストレイテッド」によると、１０年ぶりの復帰戦を前に会見に臨んだロンダは、現在のＵＦＣの報酬問題