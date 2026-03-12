平良（ひらら）タウンってどんなところ？下里大通りの北側にある公設市場宮古島の中心地となる「平良（ひらら）タウン」は、宮古空港から車で約15分。宮古島市役所や公設市場、ホテルなどが立ち並ぶエリアです。メインストリートは「西里通り」と「下里大通り」という2つの通り。多数の飲食店やみやげ店などが並び、グルメやショッピングが楽しめます。公設市場には地元の食材を扱う食品店や島グルメを味わえる飲食店が営業してい