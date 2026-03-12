USJに行くなら、アライアンスホテル「OMO7大阪」がおすすめ JRと南海電鉄が乗り入れる新今宮駅前に立つ「OMO7大阪（おも）by 星野リゾート」。2022年からユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下USJ）のアライアンスホテルとなり、レセプションでスタジオ・パスを販売しているほか、宿泊と⼀緒にパーク⼊場も申し込める「スタジオ・パス付宿泊プラン」も充実しています。「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公認 OMOレ