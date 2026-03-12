私たちの暮らしに浸透した「SDGs」の概念。まずは現状と、新たな課題について、堀潤さん、影山優佳さんと考えます。SDGsとは?2015年9月に国連サミットで採択された、2030年までに達成すべき「持続可能な開発目標」のこと。「誰一人取り残さない」という理念のもと、世界の貧困をなくし、持続可能な世界を実現するための指針として、17のゴールと169のターゲットが設けられている。変わりゆく世界情勢の中、岐路に立つ私たち堀2015