１２日、北京の人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／岳月偉）【新華社北京3月12日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は12日、2025年度中央・地方予算の執行状況と26年度中央・地方予算に関する決議を採択、26年度中央予算を承認した。