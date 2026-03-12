１２日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１８２．００ポイント（０．７０％）安の２５７１６．７６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４．９７ポイント（０．０６％）安の８６９９．５５ポイントと続落した。売買代金は２４２１億８０３０万香港ドル（約４兆９１６２億円）にやや縮小している（１１日は２５４４億８１３０万香港ドル）。前日の軟調地合いを継ぐ