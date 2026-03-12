ＷＢＣ・Ｂ組（ヒューストンプール）は１２日にイタリアが９−１でメキシコに勝利し、４戦全勝で準々決勝に１位通過した。まさかの敗退危機に陥っていた米国は、メキシコが敗れたため、２位で８強に駒を進めた。史上最強メンバーが集結した米国はマーク・デローサ監督が、Ｂ組で３勝した時点で準々決勝進出が決まったと勘違いしてテレビ発言し、１１日にイタリア戦で敗戦して危機に陥った後に、会見で「Ｉｍｉｓｓｐｏｋｅ」