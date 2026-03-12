高市早苗首相高市早苗首相は12日の衆院予算委員会で、イランが原油輸送の要衝ホルムズ海峡で機雷を敷設したとの報道を巡り、事実確認を避けた上で「除去のため事前準備として自衛隊を近傍に展開することは想定できない」と述べた。一方、先進7カ国（G7）議長国のフランスの大統領府は11日（日本時間12日）、オンライン形式で開いたG7首脳会議で、中東地域での船舶護衛の可能性を検討することで合意したとの声明を出した。首相