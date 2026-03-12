アサヒ飲料は１２日、缶タイプの抹茶飲料「泡ＭＡＴＣＨＡ」を２０２６年下期に発売すると発表した。グループのアサヒビールのヒット商品「生ジョッキ缶」の技術を活用し、蓋を開けると泡立ち香りが広がる仕組みで、本格的な抹茶の味わいをアピールする。新商品は「無糖」と「ラテ」の２種類で、希望小売価格は税込み３０２円（２８０ミリ・リットル）を想定する。奥深いうまみとほのかな苦みが特徴。技術的な問題でまずはコ