歌手UA（54）が、12日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演し、長男で俳優の村上虹郎（28）との初共演を振り返った。96年にデビューし、97年の「情熱」が大ヒット。唯一無二の歌声と多彩な音楽ジャンルで独自の音楽シーンを作り出した。デビュー30周年を迎えた今年、約10年ぶりのフルアルバム「NEWME」をリリースした。同アルバムには、「ZOMBIEfeat.村上虹郎」が収録。虹郎との母子初共演作で