ロッテは１２日、ホセ・カスティーヨ投手が左ハムストリングの損傷と診断されたと発表した。カスティーヨは１１日のオリックス戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）で登板した際に左脚の痛みを訴え、千葉県内の病院での診断を受けた。