埼玉県立小児医療センターが11日に明らかにした重大な事態。10歳未満を含む患者3人が白血病治療のあとに容体が急変。10代の男性患者1人が死亡したのです。3人から検出されたのは「ビンクリスチン」という劇薬でした。医療センターによると、発端は2025年1月から10月にかけて白血病の患者3人に対し行った、抗がん剤の髄腔内注射でした。この注射後、3人は太ももの痛みなどの神経症状を発症。2026年2月に10代の男性が死亡し、10歳未