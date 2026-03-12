中国物流購買連合会は3月12日、浙江省湖州市で開かれた「2026物流技術大会」で「中国物流技術発展報告（2025）」を発表しました。同報告によると、2025年に新型物流設備の大規模な応用が実現し、特に物流分野への「人工知能（AI）プラス」の深い融合が物流の効率向上やコスト削減を効果的に押し上げたとのことです。同報告はまた、2025年に移動型協働ロボット、スマート選別装置、無人配送などの新型物流設備が大規模に導入された