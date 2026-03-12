岡山市北区のノートルダム清心女子大学で、卒業する資格を持つ学生に着用が許されるフッドの授与式が開かれました。東京デフリンピックのバドミントン混合団体で金メダルに輝いた香川県出身の片山結愛選手も、決意を新たにしていました。 【写真を見る】ノートルダム清心女子大学でフッド授与式伝統の“グースステップ”で東京デフリンピック金メダリストの片山結愛選手も【岡山】 左右の足を一度そろえて