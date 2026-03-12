THE SUPER FRUITの新曲「恋はメリーゴーランド」が、4月6日深夜よりTOKYO MXで放送、DMM TVにて独占配信されるドラマ『やたらやらしい深見くん』の主題歌に決定した。 （関連：【映像あり】THE SUPER FRUITの新曲「恋はメリーゴーランド」使用DMM TVにて独占配信のドラマ『やたらやらしい深見くん』予告編） 同作品は、松本あやか原作の同名BL漫画を、樫尾篤紀×宮崎湧主演で実写ドラマ化。主題歌