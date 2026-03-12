福岡県警小倉南署は12日、北九州市小倉南区企救丘4丁目付近で同日正午ごろ、スーツを着た一見高校生風の男性2人（1人がサングラスを着用、1人が筒状の物を所持）がうろついていた情報があっっとして、防犯メールで注意喚起した。