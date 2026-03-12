静岡県警は2025年8月にヘリコプターを法律で定められた最低高度以下で飛行させたうえ、空港等以外の場所に着陸させた等として、51歳の会社役員の男を逮捕しました。 2026年3月12日、航空法違反の疑いで逮捕されたのは、住居不定（千葉県市原市生まれ）の会社役員の男（51）です。 警察によりますと、男は2025年8月上旬の午後7時過ぎ、焼津市藤守で、国土交通大臣の許可なく、ヘリコプターを最低高度以下で飛行したう