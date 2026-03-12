テレビ東京は12日、同局で4月度編成説明会を開き、放送開始20年で初めてとなるMC交代を行う『カンブリア宮殿』（毎週木曜後11：06）について、刷新後初放送は“経済界の超大物”を招くと発表した。【番組カット】間もなく見納め…スタジオで経営者の話に耳を傾ける村上龍＆小池栄子番組では放送開始から、作家の村上龍氏と俳優の小池栄子がMCを務めてきた。放送20年に合わせ、4月から作家の金原ひとみ氏と音楽クリエイターの