消費者庁が12日、『イモトのWiFi』で知られるモバイルルーターのレンタル事業を展開する「エクスコムグローバル」に対し、1億7262万円の課徴金納付命令を出したことが分かった。同日、共同通信が報じた。【写真】「いやー夢のようなお家」“ゴージャス”な西村社長宅で笑顔のイモトアヤコ同社については、不適切な調査をもとに「お客様満足度No.1」と宣伝したとして2024年2月、景品表示法違反（優良誤認表示）で再発防止を求め