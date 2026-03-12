消費者庁は12日、「イモトのWiFi」の名称でモバイルルーターのレンタル事業を展開する「エクスコムグローバル」（東京都渋谷区）に対し、1億7262万円の課徴金納付命令を出した。不適切な調査を基に「お客様満足度No.1」と宣伝したとして2024年2月、景品表示法違反（優良誤認表示）で再発防止を求める措置命令を出しており、課徴金の額を算定していた。同社は取材に対し「調査をしたリサーチ会社には適法性を問い合わせるなど注