FC町田ゼルビアは12日、東京都町田市のクラブ施設「三輪緑山ベース」で全体練習を非公開で行った。アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）8強入りから休養日含めて中3日で柏戦（14日、三協フロンテア柏スタジアム）へ調整する。黒田剛監督（55）は練習後の取材対応でリーグ戦への切り替えを強調した。「モチベーションを落とさず、気持ちを切り替える。（周囲から）ベスト8の反響がありながらも、そこに浸っている