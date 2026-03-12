広島・新井貴浩監督が、環境への取り組みについて語り会場を沸かせた。折れたバットから作られた“マイ箸”を持ち歩いていると明かしつつ、「結構忘れることが多い」と正直に告白。「割り箸を使っているところを見てもご容赦ください」と続けると、会場は爆笑に包まれた。広島・新井貴浩監督○「灯セ、みんなで。」プロジェクトJERA×セ・リーグ「灯セ、みんなで。」プロジェクト記者発表会が9日、都内で行われた。「灯セ、みんな