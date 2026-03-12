はごろもフーズは3月より順次、サンリオのキャラクターたちが描かれたコラボデザインのシーチキンを販売している。はごろもフーズ「シーチキン×サンリオキャラクターズ」本コラボでは、「オイル不使用シーチキンLフレーク」「食塩不使用シーチキンLフレーク」「オイル不使用シーチキンマイルド」「食塩不使用シーチキンマイルド」「シーチキンEvery」「オイル不使用シーチキンEvery」の6種類のシーチキン70g缶が、20種類のサンリ