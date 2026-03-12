◆大相撲春場所５日目（１２日・エディオンアリーナ大阪）綱取りを目指す大関・安青錦（安治川）は、東前頭２枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）を押し出し、３勝２敗とした。立ち合いをずらして、中に入ろうとした相手を防ぎながら、左を抱えながら右を差し、低い姿勢で前に出て勝利。２日連続金星の相手に危なげなく退けた。前日は、西前頭２枚目・美ノ海（木瀬）を押し込みながら、右を差されてから形勢を逆転され、寄り倒された。２