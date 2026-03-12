将棋の第１１期叡王戦挑戦者決定戦が１２日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた。後手の斎藤慎太郎八段が永瀬拓矢九段に１２８手で勝利し、２期連続で伊藤匠叡王への挑戦権を獲得した。第１局は来月３日にシンガポールで行われる。戦型は角換わり。中盤で苦戦し、先に持ち時間（各３時間）を消費。１６手を１分将棋で指すことになったが「割と難しい中盤だったかな。徐々に自信がなくなってきたけど、粘れていたかな」と振り返